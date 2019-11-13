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Белорусы предпочли осторожную тактику разворота на Запад

Белорусы предпочли осторожную тактику разворота на Запад
Фото: commons.wikimedia.org
Минск посоветовал европейцам учиться на украинских ошибках

Белоруссия стремится сблизиться с Евросоюзом, но при этом предпочитает не разрывать отношений с Россией. Этому ее научил печальный опыт Украины, сказал глава МИД республики Владимир Макей.

"Мы не хотим повторять ошибок Украины и желаем учесть все опасности на пути к более тесному сотрудничеству с ЕС. Осторожность лежит в менталитете белорусов", – пояснил дипломат.

В то же время он считает, что европейцы тоже должны здраво оценить ситуацию с Незалежной, чтобы в будущем не допускать подобных промахов: "Ситуация на Украине сегодня для нас является негативным примером. В этом, на мой взгляд, есть также вина ЕС, который в прошлом пытался как можно быстрее привязать к себе Украину", – указал Макей в интервью Süddeutsche Zeitung.

Фото: www.globallookpress.com

Впрочем, Минск не собирается метаться только между Москвой и Брюсселем. Он смотрит шире. Поэтому в последнее время так сблизился с Пекином:

"У нас были проблемы, вызванные санкциями со стороны ЕС. Также у нас имелись проблемы с российскими союзниками по газу, по нефти, по сахару. Поэтому руководство Беларуси приняло решение о поиске другого стратегического партнера. Такого, который не ставит никаких политических условий", – подчеркнул Макей. По его словам, с Китаем Белоруссии удается сохранять баланс интересов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал иностранным журналистам получше присмотреться к собственной демократии.

Николай ВИКТОРОВ

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