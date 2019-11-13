Белорусский лидер приехал в Евросоюз в первый раз за три с половиной года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в диктаторских наклонностях и заявил, что инвесторы не жалуются на политический строй в республике.

"Меня многие упрекают – у вас, мол, авторитаризм и диктатура, а я отвечаю: спросите у бизнесменов. Их эта диктатура устраивает?.. зачем заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии? Смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила" -

приводит DW слова Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что в его стране у граждан есть множество социальных прав: право на жизнь, работу, на бесплатное образование и медицину.

"Назовите мне хоть одну страну ЕС, которая бы достигла такого уровня социальных гарантий!" -

воскликнул Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Вену 11 ноября. Он провел переговоры с президентом Австрии Александром ван дер Белленом и побывал на австрийско-белорусском экономическом форуме.