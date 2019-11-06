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Запад готовит смену Лукашенко

Запад приберет власть к своим рукам: стало известно о свержении Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Батька не нужен Европе. Ее главная цель - расстроить создание Союзного государства

Опасения Запада, который боится сближения России и Белоруссии и считает, что инициатива исходит от первой, не беспочвенны, полагает замдиректора Центра украинистики и белоруссистики МГУ Богдан Беспалько. Ведь та же Польша не способна оказать финансовую помощь Минску. А американцам, по сути, наплевать на восточноевропейскую республику и ее экономику.  

Между тем российские оппоненты будут постепенно разрушать мечту о Союзном государстве и переманивать президента Белоруссии Александра Лукашенко на свою сторону. Сам-то Батька Западу не интересен, уточняет эксперт. Стратегия последнего заключается в том, чтобы увести Минск от влияния Москвы, а затем прибрать власть к своим рукам.

"Лукашенко на Западе не очень нужен, и когда Запад будет в полной власти управлять процессами на территории Белоруссии, там к власти приведут абсолютно послушных, лояльных и идеологически родственных политиков новой элиты", – пояснил эксперт в эфире НСН, отметив, что выбор Батьки очевиден.

Он, по словам собеседника издания, "требует какие-то материальные ресурсы в обмен на то, что будет уходить на Запад медленно".  

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вячеслав Москва
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Пока в колхозе под названием ”Беларусь” рулит Колин папа, никакого серьёзного сближения между Западом и Белоруссией невозможно. Лукашенко ведь не самоубийца, он же понимает, что последний диктатор Европы там не нужен. И без поддержки России он никто, а для него смысл жизни – власть. Как гритца, незаметно приближается присец Колиному папе.
Гость
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Беларуссия вернётся к своим истокам - к хутору ,как страна никогда не была .,появитс на карте хутор -2,вслед за окраиной и поделом.
Кедр
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Да кто его свергнет? Пускай рулит
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