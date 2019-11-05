Варшава призвала европейских партнеров поддержать суверенитет Республики

Западные правительства стремятся поддержать авторитарного, независимого президента Белоруссии Александра Лукашенко, опасаясь, что возможное поглощение его страны Россией изменит баланс сил в Европе. Однако такая поддержка ограничена опасениями, что слишком близкое сближение с Минском может спровоцировать вмешательство Москвы. Некоторые представители НАТО сигнализируют, что военные и спецслужбы Республики уже попали под влияние РФ.

Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal, вышедшей во вторник, 5 октября. Там отмечается, что бацька, который находится у власти с 1994 г., противостоит "растущим требованиям Москвы по дальнейшей интеграции двух стран в "Союзное государство", субъект, который во многом символичен с момента его создания 22 года назад".

В качестве примера такого его противостояния приводится отказ Минска на размещение в Белоруссии российских военных баз и нейтралитет страны в ходе идущей гражданской войны на Украине, "где поддерживаемое Западом правительство борется против России и ее опосредованных сил"

"Ситуация серьезна в том плане, что Россия, возможно, попытается вынудить их объединиться. На них оказывается давление и теперь настало время, чтобы Евросоюз, Польша и другие страны поддержали их суверенитет", – цитирует издание главу польского МИД Яцека Чапутовича.

По его словам, Белоруссия – "это страна, где необходимы реформы, но сейчас следует уделить внимание более серьезным вопросам".

Несмотря на то, что на Западе отмечают сопротивление официального Минска Москве, например недавнее заявление Лукашенко о том, что Вторая мировая война "не была нашей войной", а также "полная решимость не превращаться в еще одну провинцию своего гигантского соседа", тем не менее ряд натовских военных придерживаются иной точки зрения. Для них случайные протесты бацьки против Москвы не умаляют оценки того, что Белоруссия остается ближайшим союзником РФ и что ее вооруженные силы фактически являются российским оборонительным активом, который угрожает восточному флангу НАТО, указывают в издании.

"Их уровень сотрудничества с Россией оставляет нам очень мало места для обсуждения. Это абсолютно невероятная интеграция – все элементы, системы командования и управления, системы ПВО", – сказал начальник генштаба польских вооруженных сил, генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак.

По его мнению, в связи с тем, что российские войска регулярно проводят учения на территории Белоруссии, не так уж важен факт отсутствия здесь баз ВС РФ.

"Для сегодняшнего характера конфликтов, где фактор времени имеет решающее значение, речь идет не о постоянном присутствии, а об адаптации, инфраструктуре и военной мобильности", – объяснил поляк свою точку зрения.

С учетом того, что сдерживание России становится стратегическим приоритетом, европейские и американские официальные лица перестали так активно высказываться о скудной ситуации с правами человека в правительстве Лукашенко, замечает автор.

Так, бывший помощник министра обороны США, занимавший в 2012-2016 годах пост замгенсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что "никто не питает иллюзий" по поводу того, что власти Белоруссии "пойдут таким же курсом, как Украина или Грузия", которые пошли на сближение с Евросоюзом.

"Однако, если они хоть как-то затруднят расчеты России и если они действительно окажут материальную и политическую поддержку украинскому суверенитету, то это немаловажно", – считает Вершбоу.

Странам Запада, полагает он, следует "проявлять осторожность и не создавать впечатления о слишком тесных связях" с Минском, "поскольку это привело бы к результатам, обратным желаемым, и вызвало бы жесткую реакцию России".

Напомним, 6 сентября в Москве главы правительств РФ и Белоруссии подписали программу действий по развитию интеграции. Предполагается, что к декабрю окончательно одобренный пакет документов по дальнейшему сближению стран будет представлен Лукашенко и его российскому коллеге Владимиру Путину.