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"Не наша война": Лукашенко отрекся от победы в Великой Отечественной

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик пожаловался, что участвовать в международных конфликтах Минск всегда заставляла Москва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Казахстан дал неоднозначное интервью, в котором отрекся от Великой Отечественной войны.

Политик считает, что участвовать в вооруженных конфликтах Минск во все времена заставляла Москва.

"Все эти войны – не наши войны. Отечественная война 1812 года, Наполеон прошелся до Москвы и назад вернулся через Белоруссию. Все разграблено, все было уничтожено. Потом Первая мировая война. Дошли до того, что от Белоруссии осталась только узенькая полосочка",

сказал Лукашенко.

Он добавил, что в результате Великой Отечественной войны Белоруссию практически стерли с лица земли. При этом глава страны еще раз подчеркнул, что тот конфликт был "не наш".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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