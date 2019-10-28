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Лукашенко рассмешили американские танки у белорусской границы

Лукашенко позабавили американские танки у белорусской границы
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
В Минске давно готовились к провокации Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал жесткий ответ США, которые разместили танки на границе с республикой. По мнению Батьки, дислокация в Литве бронетехники, которая пробудет там до весны, – "это прецедент". 

Преуменьшать роль этого "бронетанкового кулака", по мнению главы государства, не стоит. Однако численность присланных американцами орудий у Александра Григорьевича вызвала снисходительную улыбку. Он напомнил, что республика провела 4 модернизации армии, поэтому 30 танками и 30 бронемашинами ее не напугать.

"Мы к этому готовились, поэтому 30 танков просто смешно для нашей армии. Мы даже никаких телодвижений можем не предпринимать, чтобы противостоять", – заключил Батька, передает "БЕЛТА".

При этом в планы президента не входит "бряцание оружием" и развязывание войны, уточняет "Царьград"

Тем временем страна уже готовит отпор заокеанскому хвастуну, отметил министр обороны республики Андрей Равков. На литовском направлении запланировано усиление. В частности, туда будут направлены дополнительные инспекционные и разведывательные группы

"Будут проводиться частные тактические действия на этом направлении ракетными войсками, артиллерией, авиацией, мотострелками, десантниками, совместными действиями с пограничниками. Мероприятий достаточно – и плановых, и тех, которые утверждены сегодня главой государства на совещании", – пообещал глава оборонного ведомства.

Напомним, в начале прошлой недели Вашингтон стянул свою военную технику в восточную часть балтийской республики. Реакция Лукашенко на данные действия последовала незамедлительно. В тот же день он пригрозил ответной реакцией. 

Ксения АНДРЕЕВА
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