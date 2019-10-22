Тяжелая техника США опозорит прибалтийскую республику

Соединенные Штаты стерегут границу между Белоруссией и Литвой. Они стянули в восточную часть балтийской республики тяжелую бронетехнику, которая пробудет там до весны.

Также на полгода прибыли в страну порядка 500 американских солдат и офицеров. Ранее ничего подобного не наблюдалось.

Накануне заокеанские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley пожаловали на литовскую землю. Однако еще не все вооружение подоспело, отмечает Euronews. Подмога будет прибывать в течение нескольких недель.

При этом Вашингтон преследует лишь одну цель – предупредить Москву о "дополнительном факторе сдерживания". Его действия являются "посланием для России, о том, что США вовлечены".

Зачем Вильнюс сделал такое заявление, непонятно, ведь в планы РФ не входит война, о чем не раз говорили в правительстве. А тактические учения в Бресте проходят на всякий, как говорится, пожарный. Российские военнослужащие не должны забывать, как вести разведывательно-боевые действия, стрелять и десантироваться ночью.

Россияне предположили, что Литве достались подержанные американские танки, благодаря которым прибалты сядут в лужу.

"Желтенькие б/у с исчерпанным моторесурсом вывозят с Ближнего Востока, годятся только для парадов, наверняка еще заставят их купить", "Теперь у Литвы будет в кого кидать картошкой и гнать с позором из своей страны. Американцы без этого не могут, они сделают все, чтобы опозориться",

– отреагировали на новость читатели ИноTV.



