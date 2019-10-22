Вильнюсу дали четко понять, что в Минске не потерпят пентагоновские "Абрамсы" под боком у Республики

Белорусские власти отреагировали на прибывшие на восток Литвы из США танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley. По поручению президента Республики Александра Лукашенко Совет безопасности и Минобороны страны обязаны разработать и представить главе государства план мероприятий по адекватному ответу на эти действия. Об этом во вторник, 22 октября, госсекретарь Совбеза Станислав Зась.

Отметим, что речь идет о дислокации американской бронетехники на полигоне Пабраде, расположенном всего в 15 км от границы Белоруссии. Также туда прибыли около полтысячи солдат и офицеров Пентагона. Все это добро будет там располагаться до весны следующего года.

"Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего прибыли танковые подразделения", – цитирует БелТА госсекретаря.

В Минске такое отношение не стали долго терпеть и готовят адекватные меры, планы по реагированию бацьке должны лечь на стол уже к началу будущей недели. Особо подчеркивается, что эти действия предпринимаются на фоне растущей напряженности в регионе и мире в целом.

"Нам это не надо. Нужна ли Литве такая дополнительная напряженность между нашими дружественными народами, пусть они сами принимают решение", – добавил Зась.

Также белорусская сторона приняла во внимание тот факт, что в предстоящих учениях НАТО Defender Europe, которые пройдут весной 2020 г. по всей Европе, в том числе на сопредельных с Республикой странах, примут участие около 40 тыс. военнослужащих из 18 государств, причем половина из них – это американцы.

