Кремль готовится к смещению белорусского лидера, утверждают западные СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, проведя досрочные парламентские выборы, укрепляет свою власть, поскольку растет напряженность в отношениях с Россией, а также он испытывает страх перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом говорится в статье Ульриха Крёкеля в немецкой газете Badische Zeitung.

Автор особо отмечает что в парламент так и не смогли пройти оппозиционные политики. "Вроде бы ничего нового" в Белоруссии не произошло, и тем не менее досрочные парламентские выборы имеют "особое значение" для бывшей советской республики, считает журналист.

"Неприкосновенный внутри страны диктатор находится под растущим давлением извне, вернее, под давлением, оказываемым большим соседом Россией. (...) Более могущественную позицию занимает Владимир Путин, и Лукашенко видит в этом открытую угрозу", – утверждается в материале.

Поэтому и были проведены выборы в парламент на год раньше, чтобы подчеркнуть внутреннюю власть бацьки. В результате он получил "послушный парламент" и послал "сигнал России".



По мнению автора, Путин якобы хочет "поставить российско-белорусский гражданский мир на новый фундамент". Между тем в преддверии 20-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства, который будет отмечаться 8 декабря, Лукашенко заявил, что "ни один документ мною не будет утвержден и подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества". А таковыми являются суверенитет и независимость страны, подчеркнул белорусский лидер.

Однако, пишет Крекель со ссылкой на неких экспертов в Москве и Минске, есть вероятность сценария, по которому "Путин может попытаться сместить Лукашенко с должности, чтобы стать президентом российско-белорусского союза и пробыть им как минимум еще два срока", следует из перевода на RT.