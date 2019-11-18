Упрямого президента поставили на место

Выкатившему Москве условия по интеграции главе Белоруссии Александру Лукашенко оперативно ответили в Кремле. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, чересчур эмоциональное выступление Батьки относилось к категории размышлений.

Просто Александр Григорьевич не использовал сослагательное наклонение, взвешивая все "за" и "против" и одновременно держа в голове мысль: если бы Союзное государство "не отвечало интересам" Минска.

"Но мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой", – цитирует Пескова РИА "Новости".

А вот читатели агентства радикально настроены после сказанного вслух Лукашнеко, которому, к слову, предрекли переворот в стране и даже преемника (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Похоже лукошечко присмотрело жилплощадь возле Януковича. Готовится к переезду". "Лукашенко заявил, что без экономических преференций он не подпишет документы по Союзному государству. Хорошо, значит их подпишет новый Президент Белоруссии в 2020 году", "Батька всегда так говорит... а Беларусь вместе с Россией... скоро будут в одном государстве с нами", "Майдан то в Минске никто не отменял, пока батька только его приближает своим поведением", – отреагировали на сообщение комментаторы.

Напомним, в воскресенье, 17 ноября, Батька заявил, что не подпишет ни одного документа по интеграции с Россией, пока не будут решены "принципиальные вопросы в экономике". Хотя процесс объединения уже стоит в плане двух государств в начале 2021 года.