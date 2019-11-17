Минск подпишет дорожные карты на определенных условиях

Белорусский лидер заявил, что никакой интеграции не будет в случае угрозы независимости и суверенитету страны.

"Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить конституции и фундаментальным принципам", – сообщил Александр Лукашенко журналистам, комментируя углубление интеграции с Россией.

При этом президент Белоруссии отметил, что необходимо также решить "принципиальные вопросы в экономике". Его слова приводит агентство Белта.

"Премьер-министр уже сказал, это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее), никакие дорожные карты не могут быть подписаны",

– подчеркнул политик.

Лукашенко также заявил, что его страна – не нахлебница и никогда не будет ею.

Как сообщалось ранее, частичное объединение экономических систем России и Белоруссии запланировано на январь 2021 года.