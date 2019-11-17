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"Похоронили уже": раскрыта правда о здоровье Лукашенко

"Похоронили уже": раскрыта правда о здоровье Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Появившиеся ранее слухи о болезни и отъезде политика из Белоруссии объяснили

Лидер страны появился на публике живой и невредимый.

Напомним, ранее появились слухи, что Лукашенко покинул страну из-за болезни. Глава государства якобы отправился на лечение в ОАЭ. Сегодня, общаясь с журналистами , Батька раскрыл правду о своем здоровье. По его словам, услышав сплетни, он сильно удивился.

"Ну, меня тут похоронили уже... Узнал, правда, об этом, когда на лыжероллерах бежал. Удивился. Но говорю пресс-секретарю: ну, ничего, возродимся",

– цитирует его телеграм-канал "Беларусь головного мозга".

Отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей о дальнейших планах , он рассказал, что не держится за власть. По словам Александра Лукашенко, он выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах в 2020 и 2025 годах. Однако решать предстоит народу – цепляться за президентское кресло белорусский политик не собирается. Об этом сообщает Белта.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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