Наследник Батьки возмужал, превратившись в настоящего красавца

Сейчас сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко Коле 15. Он играет на фортепиано, занимается хоккеем, увлекается лыжами и биатлоном.

Парню прочат политическое будущее, ведь с трех лет он сопровождает главу государства на официальных приемах. Однако сам Николай по стопам отца идти не хочет. По крайне мере, так он говорил в начале года.

"Может, стал бы врачом – помогать людям, это хорошо. Может, выбрал бы военную карьеру. Время еще есть подумать", – приводит его слова "Газета.Ru".



Впрочем, Лукашенко-младший мог бы запросто сделать карьеру в модельном бизнесе, полагают представительницы прекрасной половины человечества. Внешность наследника Батьки им запала в душу после визита обоих в Китай. В соцсетях есть страницы сына президента Белоруссии, однако неизвестно, настоящие ли они или созданы фанатами.

Девушки в России и Белоруссии отметили, что Николай подрос и возмужал, превратившись в настоящего красавца.Тогда ходили шутки: мол, парень так вымахал и похорошел на белорусской картошке.

С тех пор он совершенно справедливо пополнил список завидных женихов, руку и сердце которому отдали бы многие. В социальных сетях сына Лукашенко называют не иначе, как вторым принцем Уильямом.

Пользовательницы интернет-пространства даже не скрывают, что без ума от отпрыска Александра Григорьевича.

