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Сын Лукашенко возбудил россиянок и белорусок

Николай Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com Николай Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com Фото: Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС
Фото: Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Наследник Батьки возмужал, превратившись в настоящего красавца

Сейчас сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко Коле 15. Он играет на фортепиано, занимается хоккеем, увлекается лыжами и биатлоном. 

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Парню прочат политическое будущее, ведь с трех лет он сопровождает главу государства на официальных приемах. Однако сам Николай по стопам отца идти не хочет. По крайне мере, так он говорил в начале года. 

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Публикация от Николай Лукашенко 🇧🇾 (@nikolay.lukashenko)

"Может, стал бы врачом – помогать людям, это хорошо. Может, выбрал бы военную карьеру. Время еще есть подумать", – приводит его слова "Газета.Ru".  

Впрочем, Лукашенко-младший мог бы запросто сделать карьеру в модельном бизнесе, полагают представительницы прекрасной половины человечества. Внешность наследника Батьки им запала в душу после визита обоих в Китай. В соцсетях есть страницы сына президента Белоруссии, однако неизвестно, настоящие ли они или созданы фанатами. 

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Девушки в России и Белоруссии отметили, что Николай подрос и возмужал, превратившись в настоящего красавца.Тогда ходили шутки: мол, парень так вымахал и похорошел на белорусской картошке.

Фото: Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС

С тех пор он совершенно справедливо пополнил список завидных женихов, руку и сердце которому отдали бы многие. В социальных сетях сына Лукашенко называют не иначе, как вторым принцем Уильямом. 

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Пользовательницы интернет-пространства даже не скрывают, что без ума от отпрыска Александра Григорьевича.  

Ксения АНДРЕЕВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ну что, судя по фото, нормальный парень, как говорится все при нем.
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