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Лукашенко поставил под угрозу независимость Белоруссии

Лукашенко поставил под угрозу независимость Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Глава республики рассказал, как пройдет объединение с Россией

Суверенитет Белоруссии останется незыблемым, по крайней мере, пока там правит Александр Лукашенко. Об этом сам президент республики заявил в эфире радио "Эхо Москвы".

"Пока я у власти – угрозы независимости нет", - подчеркнул Лукашенко.

В то же время он отметил, что любое нарушение суверенитета обернется войной, передает телеграм-канал "Беларусь головного мозга". Поэтому так важно продумать все детали и не допустить склок.

"Мы спокойно должны договариваться о главном и показывать это народу России, и особенно Белоруссии, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости... Очень важно никого не отпугнуть, не создать основу почву для разного рода провокаторов, драк уличных за независимость", – пояснил свою позицию по поводу интеграции России и Белоруссии Батька.

65-летний Лукашенко является бессменным руководителем Белоруссии с 1994 года.

Николай ВИКТОРОВ

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