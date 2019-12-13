Глава государства рассказал об этом на встрече со студентами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его настроение сильно меняется в течение рабочего дня, а после докладов министров ему так и вовсе "жить не хочется". Из-за этого глава государства не может спать по ночам.

Как сообщает "МИР24", белорусский президент поделился личным во время встречи со студентами медицинских вузов в Минске. В частности, он сравнил работу врачей со своей на государственном посту, отметив, что врачебная практика "жестокая".