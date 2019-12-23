Для подписания пакета документов практически все готово

Отдельные вопросы необходимо решить для объединения экономических систем России и Белоруссии.

На это уйдет несколько дней, констатировал первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой. После чего белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован.

"И мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это, конечно, даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений",

– цитирует политика "БЕЛТА".

Напомним, ранее главам обеих стран предложили подписать документы об интеграции в Крыму.