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Остались считанные дни: Россия и Белоруссия приблизились к интеграции

Для подписания пакета документов практически все готово

Отдельные вопросы необходимо решить для объединения экономических систем России и Белоруссии.

На это уйдет несколько дней, констатировал первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой. После чего белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован. 

"И мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это, конечно, даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений",

цитирует политика "БЕЛТА".

Напомним, ранее главам обеих стран предложили подписать документы об интеграции в Крыму. 

Ксения АНДРЕЕВА

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