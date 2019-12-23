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Отдельные вопросы необходимо решить для объединения экономических систем России и Белоруссии.
На это уйдет несколько дней, констатировал первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой. После чего белорусско-российский интеграционный пакет будет согласован.
"И мы подберем время, чтобы наши лидеры в торжественной обстановке его подписали или парафировали. Это, конечно, даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений",
– цитирует политика "БЕЛТА".
Напомним, ранее главам обеих стран предложили подписать документы об интеграции в Крыму.
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