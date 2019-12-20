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В Крыму считают, что официально объявить о создании Союзного государства с Белоруссией можно в этом регионе России. Это будет символично, полагает глава белорусской общины полуострова Роман Чегринец.
"Абсолютно уверен, что Крым в силу многих причин, в том числе исторических, геополитических и культурных, должен стать одним из основных центров создания и полноценного функционирования Союзного государства",
– заявил Чегринец РИА Новостям.
Он добавил, что в основу объединения должно лечь признание Минском российского статуса Крыма. Чергинец признался, что верит в общее будущее двух стран.
Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия заключили в 1999 году. К 20-летию этого события страны собирались принять программу по углублению объединения и начали разрабатывать отраслевые "дорожные карты".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем