Подписать документы об интеграции стоит на полуострове

В Крыму считают, что официально объявить о создании Союзного государства с Белоруссией можно в этом регионе России. Это будет символично, полагает глава белорусской общины полуострова Роман Чегринец.

"Абсолютно уверен, что Крым в силу многих причин, в том числе исторических, геополитических и культурных, должен стать одним из основных центров создания и полноценного функционирования Союзного государства",

– заявил Чегринец РИА Новостям.

Он добавил, что в основу объединения должно лечь признание Минском российского статуса Крыма. Чергинец признался, что верит в общее будущее двух стран.

Договор о Союзном государстве Россия и Белоруссия заключили в 1999 году. К 20-летию этого события страны собирались принять программу по углублению объединения и начали разрабатывать отраслевые "дорожные карты".