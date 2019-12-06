Медведев вступил в заочный спор с Лукашенко, но обещал все сказать ему в лицо

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев убежден, что в России нет противников интеграции с Белоруссией и "антибелорусских элементов". В этом он заверил своего коллегу из Минска Сергея Румаса в пятницу, 6 декабря, в Сочи.

По словам российского премьера, иногда в ходе обсуждения интеграционных процессов присутствуют эмоции.

"Я вот уже прочитал, что у нас есть антибелорусские элементы, которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет", – цитирует "Интерфакс" Медведева.

Отмечается, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко свой спич произнес перед депутатами 5 декабря. Он заявил, что на лидера РФ Владимира Путина сейчас "из близкого окружения" оказывается "жесточайшее антибелорусское давление".

И вся эта словесная пикировка происходит аккурат в преддверии встречи Путина и Лукашенко в Сочи. Как сообщила пресс-служба Кремля 7 декабря лидеры стран обсудят углубление интеграции в рамках Союзного государства.

