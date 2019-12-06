Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Москва отвергла наличие в России антибелорусских элементов

Москва открестилась от наличия в России антибелорусских элементов
Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 2.0)
Медведев вступил в заочный спор с Лукашенко, но обещал все сказать ему в лицо

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев убежден, что в России нет противников интеграции с Белоруссией и "антибелорусских элементов". В этом он заверил своего коллегу из Минска Сергея Румаса в пятницу, 6 декабря, в Сочи.

По словам российского премьера, иногда в ходе обсуждения интеграционных процессов присутствуют эмоции.

"Я вот уже прочитал, что у нас есть антибелорусские элементы, которые так или иначе влияют на государственную политику. Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет", – цитирует "Интерфакс" Медведева.

Отмечается, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко свой спич произнес перед депутатами 5 декабря. Он заявил, что на лидера РФ Владимира Путина сейчас "из близкого окружения" оказывается "жесточайшее антибелорусское давление".

И вся эта словесная пикировка происходит аккурат в преддверии встречи Путина и Лукашенко в Сочи. Как сообщила пресс-служба Кремля 7 декабря лидеры стран обсудят углубление интеграции в рамках Союзного государства.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Появились подробности смерти сбежавшего в США майора КГБ

Сотрудник комитета безопасности долго болел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей