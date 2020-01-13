Аппетиты Минска выросли по сравнению с 2019 годом

Россия и Белоруссия 13 января не пришли к общему знаменателю в вопросе транзита нефти через территорию последней.

Достигнуть согласия Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ намерена в январе, заявил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин, передает ТАСС. Вторая сторона в лице министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) также рассчитывает договориться с Москвой до 1 февраля, пишет БЕЛТА.

Сегодняшняя встреча не принесла плодов, так как ее участники не сошлись в цене. Минск настаивает на повышении тарифов на 2020 г., объясняя свое решение событиями прошлогоднего августа, уточнил представитель МАРТ. Тогда Белоруссия предупреждала, что учтет всю недополученную в 2019 г. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" прибыль из-за сокращения объемов транспортировки.

"Было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую (как это предусмотрено методикой), а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году", – пояснил собеседник агентства.

Разъяснить ситуацию стороны планируют в ближайшее время.

Напомним, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти.