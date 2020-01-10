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Лукашенко ввел новый налог для России

Всплыло дело о грязной нефти

События апреля 2019 года не прошли даром. Речь идет о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". 

Почти через 9 месяцев после скандала президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел новый сбор. Сегодня, 10 января, из-под пера Батьки вышел указ об экологическом налоге на транзит нефти.

Полученные деньги Минск будет беречь на случай новой аварии на магистральном нефтепроводе, а также для ликвидации других нештатных ситуаций. 

"Для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", – говорится в тексте, опубликованном на сайте белорусского лидера. 

Объектом налогообложения признан транзит нефти по территории страны. 

Ксения АНДРЕЕВА

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