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События апреля 2019 года не прошли даром. Речь идет о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".
Почти через 9 месяцев после скандала президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел новый сбор. Сегодня, 10 января, из-под пера Батьки вышел указ об экологическом налоге на транзит нефти.
Полученные деньги Минск будет беречь на случай новой аварии на магистральном нефтепроводе, а также для ликвидации других нештатных ситуаций.
"Для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", – говорится в тексте, опубликованном на сайте белорусского лидера.
Объектом налогообложения признан транзит нефти по территории страны.
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