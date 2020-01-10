Минск и Москва втянулись в долгоиграющую "Санта-Барбару" по вопросам топлива

Россия и Белоруссия вышли на очередной уровень нефтегазовой войны. С принятием сегодня белорусским президентом Александром Лукашенко закона о введении экологического налога на транзит нефти через территорию Республики, он всего лишь отреагировал на действия со стороны РФ. Далее можно ожидать следующего шага российского руководства.

Как полагает независимый экономический аналитик Дмитрий Адамидов, нынешнее решение Минск может отменить или не исполнять его.



"Я думаю, что тут дело конечно не в экологии, а в том, что у Белоруссии с Россией есть сложности по транзитному договору по нефти. Белоруссия таким образом просто делает ответный шаг на те предложения, которые высказала Россия", – сказал телеканалу "360" эксперт.

При этом он отметил, что Минск не может требовать от Москвы прокачивать определенный объем топлива, и не получая доход от транзита, ввел дополнительный налог. По его словам, нас ждет очередная серия ответных реакций.

"Эта "Санта-Барбара" будет длиться довольно долго. Будут какие-то реакции со стороны Москвы, потом опять реакции со стороны Минска", – констатировал Адамидов.

Напомним, буквально накануне Лукашенко жаловался на российских партнеров на завышенные цены для Белоруссия при закупках нашей нефти и газа.

