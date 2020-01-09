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Лукашенко обвинил Москву в жадности из-за нефти

Лукашенко обвинил Москву в жадности из-за нефти
Александр Лукашенко. Фото: Jörg Carstensen/dpa/www.globallookpress.com
Белорусский лидер объявил, что нашел альтернативу российскому топливу

Владимир Путин хочет, чтобы Минск покупал у Москвы нефть по цене выше мировой. С таким откровением выступил сегодня лидер Белоруссии Александр Лукашенко.

Свои очередные упреки в адрес РФ он огласил в ходе вручения премий отечественным деятелям культуры и спорта.

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировых. Где такое видано?" – метал молнии белорусский бацька. Он добавил, что отказался на таких условиях приобретать российское черное золото.

"Если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли", – подчеркнул он.

Также Лукашенко жестко раскритиковал позицию "Газпрома" по установке цены на российский газ для Республики, помянув зачем-то о предстоящем юбилее разгрома советской армией фашистов в Великой Отечественной войне, который мы будем отмечать в нынешнем году.

"75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно – и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня на Беларуси зарабатывает в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", – цитирует БЕЛТА белорусского лидера.

В начале 2020 года стало известно, что местные нефтеперерабатывающие предприятия перестали получать российское черное золото, поскольку к 1 января не удалось согласовать цену. Однако позже появилась информация, что ряд компаний РФ – источники ТАСС называли "Русснефть" и "Транснефть" – договорились о поставках небольшого количества нефти в течение января.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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