Белорусский лидер может добиться налоговых преференций в честь юбилея Союзного договора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим заявлением о поиске альтернативы российской нефти для страны хочет лишь одного – надавить на Москву, дабы добиться более выгодных условий закупки. К такому выводу пришел гендиректор отечественной нефтесервисной компании "НафтаГаз" Ислам Назаралиев.

"Отказ от торгового сотрудничества – одна из форм давления на Россию в попытке получить более выгодные условия покупки топлива. Сейчас причина поиска альтернативного поставщика проста – Россия предоставила налоговые льготы для отечественных нефтезаводов после введения налога на добычу полезных ископаемых", – сказал РИА "Новости" эксперт.

По его мнению, теоретически Минск может организовать перекачку нефти из Европы на белорусские НПЗ реверсом по нефтепроводу "Дружба", а также поставки из ОАЭ, Саудовской Аравии, Венесуэлы и даже США, однако это экономически не выгодно. В результате, полагает Назаралиев, Лукашенко близок к тому, чтобы добиться от Москвы уступок уже через два месяца.

"Восьмого декабря будет отмечаться 20-летие Союзного договора, к этому сроку будет подготовлена программа, которая будет предполагать частичное объединение экономических систем стран. Возможно, для Белоруссии это даст возможность получить более выгодные условия покупки российской нефти", – резюмировал он.

Накануне Бацька дал большое интервью украинским СМИ, в котором сообщил, что Минск рассматривает в качестве альтернативы поставкам российской нефти три маршрута – реверс по трубе "Дружба" из Польши, по нефтепроводу "Одесса – Броды" и через порты Литвы и Латвии. Также он предложил Киеву совместно заняться доставкой нефти из третьих стран через Украину на НПЗ в Белоруссии, а затем получать назад дизельное топливо и бензин.

