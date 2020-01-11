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Шантаж России пошатнет президентское кресло Лукашенко

Шантаж России пошатнет президентское кресло Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/www,globalllokpress.com
Налог Белоруссии на российское топливо плохо скажется на экономике Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рискует потерять власть, а экономику страны ждет крах. Такое заявление в интервью газете ВЗГЛЯД сделал экономист ВШЭ Дмитрий Болкунец. 

Все дело в 50-процентном "экологическом налоге", который Минск затребовал за транзит российской нефти через Белоруссию. Эксперт уверяет, что Москва не поддастся на такой шантаж и найдет альтернативный способ поставлять свое топливо в Евросоюз. В ход может пойти железнодорожный или морской транспорт.

Однако в этом случае белорусский бюджет понесет невероятные потери, а сам Лукашенко может потерять власть. Без российской нефти и прочих возможностей на рынке РФ экономику Белоруссии ждет чудовищный кризис. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Буду блокировать данную чушь.
Гость
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Автор просто пропагандист.Белоруссия пропала жуть просто .
Гость
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Пора усатому попрошайке на "заслуженный"отдых.
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