Помирились: Москва и Киев договорились о транзите нефти

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Москва и Киев все-таки договорились о транзите нефти через территорию Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила компания "Укртранснафт", заключившая 10-летнее соглашение с "Транснефтью". Таким образом, договор между Россией и Украиной продлен до 1 января 2030 года.
Ранее в этом году Киев неоднократно приостанавливал транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за технических проблем. Кроме того, нефть перекрывали из-за некачественного топлива после жалобы "Белнефтехима". Тогда ущерб от загрязнения нефти составил по оценкам главы Минэнерго Александра Новака составил около $100 млн.
С транзитом газа через территорию Украины все не так очевидно, так как с запуском "Северного потока-2" Россия может отказаться от этой практики, что приведет к катастрофическим последствиям для киевской экономики.
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