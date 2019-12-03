Помирились: Москва и Киев договорились о транзите нефти

Контракт продлен еще на 10 лет

Москва и Киев все-таки договорились о транзите нефти через территорию Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила компания "Укртранснафт", заключившая 10-летнее соглашение с "Транснефтью". Таким образом, договор между Россией и Украиной продлен до 1 января 2030 года.

Ранее в этом году Киев неоднократно приостанавливал транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за технических проблем. Кроме того, нефть перекрывали из-за некачественного топлива после жалобы "Белнефтехима". Тогда ущерб от загрязнения нефти составил по оценкам главы Минэнерго Александра Новака составил около $100 млн.

С транзитом газа через территорию Украины все не так очевидно, так как с запуском "Северного потока-2" Россия может отказаться от этой практики, что приведет к катастрофическим последствиям для киевской экономики.