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Помирились: Москва и Киев договорились о транзите нефти

Помирились: Москва и Киев договорились о транзите нефти
Фото: facebook.com/pg/ukrtransnafta
Контракт продлен еще на 10 лет

Москва и Киев все-таки договорились о транзите нефти через территорию Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщила компания "Укртранснафт", заключившая 10-летнее соглашение с "Транснефтью". Таким образом, договор между Россией и Украиной продлен до 1 января 2030 года.

Ранее в этом году Киев неоднократно приостанавливал транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" из-за технических проблем. Кроме того, нефть перекрывали из-за некачественного топлива после жалобы "Белнефтехима". Тогда ущерб от загрязнения нефти составил по оценкам главы Минэнерго Александра Новака составил около $100 млн.

С транзитом газа через территорию Украины все не так очевидно, так как с запуском "Северного потока-2" Россия может отказаться от этой практики, что приведет к катастрофическим последствиям для киевской экономики. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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...А МОСКВЕ НЕКУДА ДЕВАТЬСЯ-ТУТ КИЕВ ДИКТУЕТ УСЛОВИЯ !!!
Гость
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сколько раз уже наступают на одни и теже ГРАБЛИ или каму то хорошо от слюнявили а в россии ценник своим подскочит
Гостьалександр
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и по газу договорятся
Гость
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и с газом будет так же как с нефтью
договорятся и продлят контракт тоже лет на 10, и безо всяких предварительных условий типа отзывов судебных исков из стокгольмского суда и т.п.
Мизантроп VI
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НЕ МОРОЧЬТЕ ЛЮДЯМ ГОЛОВЫ!!
Речь идёт о транзите НЕФТИ. По которому никогда не было никаких разногласий!!!
Все споры идут по транзиту ГАЗА!!!
Гость
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Транснефтью будет опять кормить фашистов, браво бендеровцы вы победили!
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