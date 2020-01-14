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Путин вынуждает Зеленского умолять о помощи

Путин вынуждает Зеленского умолять о помощи
Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Россия подминает Украину под себя

Кремль задумал получить власть над Незалежной, ослабив позиции действующего президента Владимира Зеленского. Об этом предупредил работающий в Москве украинский журналист Роман Цимбалюк.

"Кремлю нужен президент Украины, который висит на волоске, держится на волоске за власть. Его кресло должно шататься до такой степени, чтобы у него всегда был соблазн попросить, как они тут называют, помощь "братского", или "одного народа", – цитирует его "Обозреватель".

Москве, по мнению Цимбалюка, нужна своя марионетка в Киеве. Но, как только Зеленский обнаружит свою слабость и обратится за поддержкой к Путину, в России воспользуются ситуацией и "повторится эффект 2014 года", припугнул журналист украинцев.

Ранее Цимблюк пригрозил Путину танками в Ростове.

Николай ВИКТОРОВ

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