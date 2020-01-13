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Подарок Путину: Зеленский работает на Россию

Подарок Путину: Зеленский работает на Россию
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Новый документ украинского лидера, по версии оппозиции, выгоден России

Соратница экс-президента Украины Петра Порошенко Ирина Фриз тщательно изучила Проект Закона о внесении изменений в Конституцию Украины. Особенно ее интересовал пункт о децентрализации.

В затертом до дыр документе депутат партии "Европейская солидарность" уличила украинского лидера Владимира Зеленского в потакании России, окрестив ряд отдельных моментов подарками для главы РФ Владимира Путина. По мнению Фриз, указанные ею строки президент Незалежной "внесен безотлагательно после нормандских переговоров, ведь Путин ждать не любит".

Свои умозаключения парламентарий изложила в Facebook, пишет "Обозреватель". Выделенные пункты она определила в рубрику "Какая разница" и написала, что их "господин Зеленский завернул в праздничную новогоднюю обертку для своего тезки".

По мнению Фриз, они позволяют предоставить особый статус Донбассу, несмотря на заверения "Слуг народа". 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Фриз - это что такое? Морозяка отмороженная чели? :))
Гость
Ответить
а, на кого ж ему еще работать то? :))
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