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Переговоры Путина и Зеленского сорвал Макрон

Переговоры Путина и Зеленского сорвал Макрон
Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Французский лидер бесцеремонно вмешался в беседу глав России и Украины

В Кремле раскрыли подробности разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского.

До полного согласия президентам двух стран еще далеко. По целому ряду вопросов оба придерживаются разных мнений. Они "начали разговаривать друг с другом", однако используют при этом "разную терминологию". Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи "нормандской четверки".

Как сообщалось ранее, на саммите в Париже Путин и Зеленский поговорили тет-а-тет. Беседа длилась около 10-15 минут. Однако в разговор вмешался глава Франции Эммануэль Макрон, которому не терпелось вернуться к работе в "нормандском формате", отметил Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

Ранее "Утро" писало о том, что разговор в ходе саммита "нормандской четверки" временами проходил на повышенных тонах.

Фоторепортаж
Киев замер: Путин принимает Зеленского в Париже. LIVE
Владимир Путин. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Владимир Зеленский. Фото: Григорий Дукор/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Путину просто обьяснили, что Украина потеряна для него навсегда и в будущем она станет вооружённым до зубов форпостом НАТО, а его дело покорно продавать нефть и газ и всё остально вплоть до "землицы русской" по ценам которые ему укажут через лондонскую биржу и не более! История с гордостью вашего флота "авианосцем" Кузей это толстый намёк на то, что стране бензоколонке не положено иметь дееспособный океанский флот, а только мелкую посуду в прибрежной зоне! За двадцать лет царствования Путина вас насадили <цензура> на нефтяную иглу <цензура> по самые гланды тем самым обеспечив мягкое внешнее управление страной и тем, что вы называете в учебниках "сырьевой экономикой"!! Хотя помнится ПУТИН обещал вам как раз обратное, но кинул вас по полной!!!! Вам бы лучше озаботиться тем кто хозяин вашей тайги и кому принадлежит Сибирь, и спросить кому ПУТИН подарил Байкал, а не пукать громко на международной арене позорясь на весь мир!!!
Гость
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Не скоро еще россияне перестанут воевать. На одном из своих вьіступлений Маргарет Тетчер сказала, чтобьі обезопасить себя,(имеется ввиду ашкеназов) население России необходимо довести до 15 млн. Мошиах Московской империи Шнеерсон количество россиян определил до 30-40 млн.
Гость
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Не доросла ещё Моника чтоб её принимать.
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