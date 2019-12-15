Французский лидер бесцеремонно вмешался в беседу глав России и Украины

В Кремле раскрыли подробности разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского.

До полного согласия президентам двух стран еще далеко. По целому ряду вопросов оба придерживаются разных мнений. Они "начали разговаривать друг с другом", однако используют при этом "разную терминологию". Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги встречи "нормандской четверки".

Как сообщалось ранее, на саммите в Париже Путин и Зеленский поговорили тет-а-тет. Беседа длилась около 10-15 минут. Однако в разговор вмешался глава Франции Эммануэль Макрон, которому не терпелось вернуться к работе в "нормандском формате", отметил Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

Ранее "Утро" писало о том, что разговор в ходе саммита "нормандской четверки" временами проходил на повышенных тонах.