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Украинцы порежут газопровод на металлолом

Украинцы порежут газопровод на металлолом
Фото: www.globallookpress.com
Без транзита российского газа Киеву придется несладко

Газотранспортную систему Украины (ГТС), которая создавалась годами, "порежут" на металлолом. Как заявил в эфире телеканала "112 Украина" директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль, страна не нуждается в таком объеме мощностей. По его словам, ГТС рассчитана на транзит 200 млрд кубометров газа, а столько Незалежной давно не нужно. Поэтому в рамках "оптимизации" трубы просто предлагается переплавить.

Учитывая обходные маршруты, которые России удалось реализовать, Украина может рассчитывать на транзит более 40 млрд кубометров после окончания действия контракта. Речь идет о проектах "Северный поток" и "Турецкий поток". К счастью для украинцев, "Северный поток – 2" пришлось заморозить из-за американских санкций.

"Через пять лет, хорошо, чтобы осталось 40 миллиардов кубометров для прокачки от россиян, но нельзя исключать, что будет 20 миллиардов или вовсе ноль", – сказал Кобаль.

По словам директора "Нефтегазстройинформатики" Леонида Униговского, найти альтернативу транзиту российского газа Украине будет очень сложно. Найти других поставщиков из РФ удастся, только если наша страна отменит монополию "Газпрома" на экспорт газа, но это вряд ли произойдет. 

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
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а разве плохо чтобы было у прыгунов много металла?
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