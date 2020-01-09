Поставки российского газа на Запад резко сократились после Нового года

Подача газа из России в Европу значительно уменьшилась с первых же дней 2020 года. Падение прокачки фиксируется по всем действующим трубопроводам.

Транзит газа через Украину сократился ожидаемо. Если в декабре прошлого года в день в среднем через ГТС Незалежной шло на Запад 260 с лишним миллионов кубометров, то в январе – менее 100, сообщает "Коммерсант". При этом за аренду трубы "Газпром" платит украинской стороне по полной ставке – как за 180 млн кубометров, таково было условие Киева при подписании нового транзитного договора.

На четверть уменьшились поставки и по газопроводу "Ямал - Европа". Запущенный на днях "Турецкий поток" тоже пока не вышел на полную мощность. И только "Северный поток" сохраняет объем прокачки и даже нарастил его на 1%.

В целом подача российского газа в Европу в первые дни нового года уменьшилась на 20%. Судя по всему, "Газпром" предпочитает распродавать резервы, накопленные за рубежом в то время, когда ситуация с украинским транзитом оставалась неопределенной.