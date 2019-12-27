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Киев затянет переговоры по газу до Нового года

Киев затянет переговоры по газу до Нового года
Фото: www.globallookpress.com
Украинская сторона боится спугнуть удачу и не конкретизирует сроки подписания договора

Переговоры между Россией и Украиной по вопросу подписания нового контракта о транзите российского газа через ГТСУ могут еще продлиться два дня. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук в ходе брифинга по итогам заседания кабмина.

"Сразу скажу, что газовую тему я сейчас не буду комментировать точно, потому что переговоры еще длятся. Я понимаю интерес к этой теме, дайте нам еще какие-то день-два", – приводит ТАСС слова главы украинского правительства.

Напомним, переговорный процесс по транзитной тематике продолжается почти беспрерывно уже несколько дней. Сейчас представители сторон находятся в Вене. Ранее сегодня глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что "Газпром" и "Нафтогаз" сняли друг с друга взаимные претензии по газу.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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