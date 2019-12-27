Киев призывает Берлин поддержать обороноспособность Незалежной

Киев просил Берлин оказать Украине военную поддержку в мистическом конфликте с Россией, однако получил отказ. Об этом пожаловался глава МИД Незалежной Вадим Пристайко в интервью Das RedaktionsNetzwerk Deutschland. И все-таки министр надеется, что власти ФРГ передумают и завалят украинцев, надо полагать списанным оружием.

"Я надеюсь, что Берлин переосмыслит эту сдержанную позицию и все же решит укрепить обороноспособность Украины", – заявил пан Пристайко.

Как отмечает издание, глава дипведомства видит свою страну "в экзистенциальной опасности".

"Потому что речь идет о нашем выживании как нации", – утверждает он.

Министр подчеркнул, что Германия и Евросоюз сделали очень много для украинцев, однако "недостаточно, чтобы положить конец гибели людей". По его словам, соборная уже потеряла 13 тыс граждан, и жертв с каждым днем становится больше.

Также министр был раздражен тем фактом, что антироссийские санкции поддерживает подавляющее меньшинство немцев, а они крайне нужны для того, "чтобы держать россиян за столом переговоров".

Напомним, 21 декабря газета The Washington Post написала, что Белый дом потребовал удалить из оборонного бюджета США на 2020 финансовый год формулировку, которая предполагает немедленное выделение военной помощи Украине.