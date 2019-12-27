Новая власть сочиняет "стратегические месседжи" для русскоязычных жителей ДНР и ЛНР

Новая украинская власть собралась запускать в феврале 2020 г. госканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Как заявил сегодня замглавы Министерства молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук, на начальном этапе мятежным республиканцам предложат развлекательный и информационный продукт местного производства.

Надо полагать, в дальнейшем, если не разбазарят деньги, донбасцам из телеящика погонят турецкие сериалы или польские фильмы легкого жанра, чем сейчас знатно кормят большую часть Незалежной.

"На первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание", – написал в Facebook пан Максимчук.

Он подчеркнул, что главная цель, которую ставят перед собой министерство и МИД Незалежной, чтобы жители ДНР и ЛНР услышали "незаангажированную и честную позицию о том, что происходит на Украине".

Максимчук добавил, что оба ведомства вырабатывают концепцию "стратегического пакета месседжей" для украинцев, проживающих на территории шахтерского края.

Пан министр не стал уточнять, на каком языке Киев собрался вещать Донбассу. Однако что-то подсказывает нам, что это будет далеко не мова, а именно тот язык, из-за которого жители региона не приняли майдан в 2014-ом и всю его власть.

