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Крымский мост отдыхает: Россия получила сокрушительный ответ на запуск поездов

Крымский мост отдыхает: Россия получила сокрушительный ответ на запуск поездов
Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной наконец-то уели Москву

В одном из украинских городов с помпой открыли светофор. Событие до сих пор обсуждают в соцсетях.

Чудо техники торжественно подарили народу в городе Конотоп Сумской области. Ленточку торжественно перерезал мэр Артем Семенихин. Отметим, что светофор оснащен даже кнопкой – нажав ее, можно перейти через дорогу.

"Самое главное – светофор работает по требованию. Тут есть кнопка, нажав которую, можно перейти через дорогу. Дай Бог, чтобы в нашем городе все развивалось хорошо, по примеру этого светофора", – пафосно заявил градоначальник.

В соцсетях видео пользуется небывалой популярностью. Так, в комментариях на Yotube пользователи покатываются со смеху, называя это знаменательное событие "сокрушительным ответом" на Крымский мост, отмечает "Русская весна". Другие сравнивают мероприятие с нашумевшим открытием туалета (орфография и пунктуация сохранены).

"Это ещё более шедевральное чем открытие школьного туалета в Одесской области пару лет назад)))" "Крымский мост отрыхает.Интересно ещё сколько на это "суперсовременное" устройство было выделенно средств.Лямом десять,наверное,не меньше" "Достойный ответ на Крымский Мост", – упражняются в остроумии комментаторы.

Ранее провокаторы заявили, что по Крымскому мосту пошли "мятые" поезда.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Черникова выезжай за 150-200 км от Москвы и посмотришь как наш народ в деревнях живёт...То что можем лететь в космос, строить Плесецк, стоить мост в Крыму это чистая политика и показуха (да можем) - только вот жить в халупах построенных в "40-50 годов прошлого века без тёплой воды, с туалетом на улице за 20-30 м от этих халуп и с "дорогами" где "беларусь" застревает и не может проехать - это тоже политика которую ты могла бы тоже осветить. Мало скажу так, делать для некоторых рай на земле (как это сделали в Чечне а теперь в Крыму) и ничего не делать для нашей деревни русской - мне кажется это неправильно и губительно...А то что не статья всякий раз о какой-то "незалежной" - давайте сосредоточимся на наши беды их <цензура> как не мало.
Гость
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сравнивать Крьімский мост со светофором, всеравно, что сравнивать психоматрицу Славян с Еврейской психоматрицей.
Гость
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Юмора хохлам не занимать! Ответом на Крымский мост-регулируевый переход, из стоимости которого украли половину, на построенные в Крыму дороги-рикрытие платного туалета, если пиндосы подбросят бабок!
Гость
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Сравнивать Крымский мост и светофор совсем не смешно Не адекватные
Гость
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Кристи, эта новость с бородой.
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