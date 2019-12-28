В Незалежной наконец-то уели Москву

В одном из украинских городов с помпой открыли светофор. Событие до сих пор обсуждают в соцсетях.

Чудо техники торжественно подарили народу в городе Конотоп Сумской области. Ленточку торжественно перерезал мэр Артем Семенихин. Отметим, что светофор оснащен даже кнопкой – нажав ее, можно перейти через дорогу.

"Самое главное – светофор работает по требованию. Тут есть кнопка, нажав которую, можно перейти через дорогу. Дай Бог, чтобы в нашем городе все развивалось хорошо, по примеру этого светофора", – пафосно заявил градоначальник.

В соцсетях видео пользуется небывалой популярностью. Так, в комментариях на Yotube пользователи покатываются со смеху, называя это знаменательное событие "сокрушительным ответом" на Крымский мост, отмечает "Русская весна". Другие сравнивают мероприятие с нашумевшим открытием туалета (орфография и пунктуация сохранены).

"Это ещё более шедевральное чем открытие школьного туалета в Одесской области пару лет назад)))" "Крымский мост отрыхает.Интересно ещё сколько на это "суперсовременное" устройство было выделенно средств.Лямом десять,наверное,не меньше" "Достойный ответ на Крымский Мост", – упражняются в остроумии комментаторы.

Ранее провокаторы заявили, что по Крымскому мосту пошли "мятые" поезда.