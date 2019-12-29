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Украинцы отомстили России за зацелованный крымчанами поезд

Проклятие Крымского моста: украинцы отомстили России за зацелованный крымчанами поезд
Фото: www.globallookpress.com
Пассажиры железнодорожного состава, пересекшие Керченский пролив, ответят по всей строгости

В базе данных скандального сайта "Миротворец" прибавилось имен.

В Незалежной по-прежнему кипят от возмущения после успешного запуска поездов по Крымскому мосту. После провокационных сообщений о "мятых" и "вонючих" железнодорожных составах перешли от слов к делу. Как стало известно, в базу данных националистического украинского сайта внесли данные пассажиров поезда "Таврия", на котором россияне прибыли из Петербурга в Севастополь. Об этом пишет "Фонтанка". В немилость попала и корреспондент издания, которая вела репортаж о первом поезде, проехавшем по транспортному переходу через Керченский пролив.

Судя по всему, украинцы стремятся сделать поездки по Крымскому мосту настоящим проклятием для россиян, запугивая их наказанием. Однако это вряд ли поможет завистливым соседям помешать гражданам РФ и массе туристов посещать Крым.

Напомним, ранее жители полуострова не сдержали эмоций, встречая пассажирский состав. Жительница Севастополя расцеловала поезд.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Злобные и завистливые хохлы наказали бы для начала своих бандеровских прихвостней, которые затеяли и расстреляли майдан! Прыгали так, что Крымский полуостров не выдержал и откололся от Бандерляндии!
Гость
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Девиз хохляндии"Пусть у соседа свинья сдохнет"в силе!
Гость
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Что на зеркало пенять, коли рожа крива. Нужно корень проблем искать в себе.
Гость
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тяжелое чувство - зависть!
Гость сэмэн
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В бессильной злобе свидомые. Им бы мозгов вместо ваты.
Гость
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У меня предложение кто родился в СССР отправить на соловки всех
Гость
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Прощай дебилка Украина,
Страна без чести, без мозгов,
С твоим ущербно-слезным гимном,
И вечным поиском врагов.
Бери с собой ножи, гиляки,
Майдан, <цензура>"роев во гробах,
Иди в Европу или <цензура>,
Чтоб мы бачили тебя.
гость
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А откуда у "Миротворца" персональные данные пассажиров этого поезда?! Неужели нанимали "специально обученных людей" ?
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