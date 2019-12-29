Пассажиры железнодорожного состава, пересекшие Керченский пролив, ответят по всей строгости

В базе данных скандального сайта "Миротворец" прибавилось имен.

В Незалежной по-прежнему кипят от возмущения после успешного запуска поездов по Крымскому мосту. После провокационных сообщений о "мятых" и "вонючих" железнодорожных составах перешли от слов к делу. Как стало известно, в базу данных националистического украинского сайта внесли данные пассажиров поезда "Таврия", на котором россияне прибыли из Петербурга в Севастополь. Об этом пишет "Фонтанка". В немилость попала и корреспондент издания, которая вела репортаж о первом поезде, проехавшем по транспортному переходу через Керченский пролив.

Судя по всему, украинцы стремятся сделать поездки по Крымскому мосту настоящим проклятием для россиян, запугивая их наказанием. Однако это вряд ли поможет завистливым соседям помешать гражданам РФ и массе туристов посещать Крым.

Напомним, ранее жители полуострова не сдержали эмоций, встречая пассажирский состав. Жительница Севастополя расцеловала поезд.