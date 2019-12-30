Украинцев встречали голодные и злые представители главы Незалежной

Сотрудники администрации президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз публично опозорились.Конфуз случился во время обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса.

Офис главы государства вел прямую трансляцию встречи украинцев в аэропорту "Борисполь". В какой-то момент операторы, забыв о включенных камерах, начали обсуждать личные нужды, используя при этом забористый русский мат. Видеокадры опубликовал "Обозреватель".

Не лучшим образом вели себя и другие представители Зеленского, например, Сергей Сивохо – бывший член команды КВН, а ныне советник секретаря Совбеза Незалежной. Он отправился контролировать процесс обмена задержанными, но время предпочел коротать не на улице, а в палатке, где стояли столы с угощением для пленных. На фотографиях, распространенных "Политнавигатором", видно, как советник по безопасности в одиночестве уплетает пиццу.

Сам Зеленский встречал отпущенных с Донбасса украинцев в киевском аэропорту. Он каждого обнял, но слова благодарности адресовал не команде переговорщиков, которая непосредственно согласовывала детали обмена, а участникам нормандского саммита, в том числе самому себе.

"Я хочу поблагодарить всех лидеров "нормандской четверки". Все, о чем договорились по этому вопросу, было выполнено", – подчеркнул Зеленский.

Обмен задержанными между Киевом и республиками Донбасса состоялся вечером 29 декабря. Украинские власти отпустили 123 пленника, ЛНР и ДНР – 76 человек, передает "Свободная пресса". Еще 5 освобожденных украинцев предпочли остаться на территории Донбасса с родственниками.