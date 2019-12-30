В Киеве признались в деградации вооруженных сил

Вооруженные силы Украины покидают профессионалы, а на смену им приходит армия голодранцев. Такую точку зрения высказал редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов. По его мнению, руководству страны необходимо срочно принять меры, иначе война с Россией будет окончательно проиграна.

"Только в ВСУ увольняются до 30 тысяч человек в год, потому что они устали ждать изменений при Порошенко и не собираются верить в чудеса при Зеленском", – цитирует автора новостное агенство "Харьков".

Сообщается, что украинская армия продолжает слабеть в результате массового оттока опытных кадров. Новой техники слишком мало, а старая находится в плохом состоянии, есть проблемы с транспортом на фронте. Похожие тенденции наблюдаются и в других силовых ведомствах.