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"Армия голодранцев" упустила Донбасс

"Армия голодранцев" упустила Донбасс
Фото: www.globallookpress.com
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В Киеве признались в деградации вооруженных сил

Вооруженные силы Украины покидают профессионалы, а на смену им приходит армия голодранцев. Такую точку зрения высказал редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов. По его мнению, руководству страны необходимо срочно принять меры, иначе война с Россией будет окончательно проиграна.

"Только в ВСУ увольняются до 30 тысяч человек в год, потому что они устали ждать изменений при Порошенко и не собираются верить в чудеса при Зеленском", – цитирует автора новостное агенство "Харьков".

Сообщается, что украинская армия продолжает слабеть в результате массового оттока опытных кадров. Новой техники слишком мало, а старая находится в плохом состоянии, есть проблемы с транспортом на фронте. Похожие тенденции наблюдаются и в других силовых ведомствах. 

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Голодранцы геть до кучи
Гость
Ответить
Если уж у сильнейшей армии такие проблемы, то что уж говорить про остальных
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