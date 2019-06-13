Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Солдаты ВСУ не возвращаются в Донбасс после отпусков

Украинские военнослужащие массово становятся дезертирами

Офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко рассказал на брифинге, что свыше 40 солдат 14-й бригады украинской армии самовольно ушли из расположения военной части и не стали возвращаться.

"Отмечается нежелание личного состава проходить службу в зоне проведения карательной операции... на сегодняшний день в бригаде 19 военнослужащих самовольно оставили расположение части и 22 не вернулись из отпусков", –

приводит слова Филипоненко "Луганский информационный центр".

В военном ведомстве ЛНР напомнили, что морально-психологическое состояние украинских военных ухудшается, они мародерствуют, устраивают пьяные разборки. Все чаще происходят случаи неуставных взаимоотношений, ведущие к дезертирству и суициду. 

Киев начал военную операцию против провозглашенных республик Донбасса – ЛНР и ДНР – в апреле 2014 г., напоминает РИА ФАН

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей