Солдаты ВСУ не возвращаются в Донбасс после отпусков

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Офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко рассказал на брифинге, что свыше 40 солдат 14-й бригады украинской армии самовольно ушли из расположения военной части и не стали возвращаться.
"Отмечается нежелание личного состава проходить службу в зоне проведения карательной операции... на сегодняшний день в бригаде 19 военнослужащих самовольно оставили расположение части и 22 не вернулись из отпусков", –
приводит слова Филипоненко "Луганский информационный центр".
В военном ведомстве ЛНР напомнили, что морально-психологическое состояние украинских военных ухудшается, они мародерствуют, устраивают пьяные разборки. Все чаще происходят случаи неуставных взаимоотношений, ведущие к дезертирству и суициду.
Киев начал военную операцию против провозглашенных республик Донбасса – ЛНР и ДНР – в апреле 2014 г., напоминает РИА ФАН.
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