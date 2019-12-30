Его обменяли на пленного

Среди участников обмена пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР оказался подозреваемый в покушение на убийство Александра Захарченко – "бизнесмен" Максим Теорентер. Его фамилия есть в списке на сайте офиса президента Украины, там же указан его род деятельности.

Мужчина проживал в подконтрольном Киеву городе Лиман в Донецкой области, однако в 2016 г. уехал в ДНР, а затем исчез. Позже оказалось, что он в плену, где пробыл, по его словам, четыре года.

Теорентер уже успел дать интервью украинским журналистам, в котором сравнил Украину с Голливудом. По его словам, именно так ему представляется Киев после пребывания в ДНР.

"Вы не представляете... Приезжаешь сюда – будто в Голливуд попал", – приводит слова бизнесмена украинское издание Liga.net.

В апреле 2016 г. "Комсомольская правда" опубликовала видеоролик, в котором Теорентер признается, что завербован СБУ, и как ему обещали $100 тыс. за убийство Захарченко. Тогда его приговорили в 14 годам тюрьмы.

Киев и самопровозглашенные республики 29 декабря на основе договоренностей "нормандской четверки" поменяли пленных по формуле 123 на 76.