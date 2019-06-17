Стало известно, на ком лежит кровь бывшего главы ДНР

Раскрыты имена и фамилии организаторов одного из громких преступлений прошлого года. В смерти бывшего главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, по версии правоохранителей Донбасса, виновны сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки (ДКР) Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом стало известно накануне, 16 июня, когда в эфир вышла программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым". Анонимный источник рассказал корреспонденту телеканала "Россия 1", что работники правоохранительных органов ДНР рассекретили убийц Захарченко и всех причастных к терактам на территории самопровозглашенных республик Донбасса.

В распоряжении "сыщиков" имеются фотографии "преступников", информация об их семейном положении. Они знают, где злоумышленники живут, на каких автомобилях передвигаются.

"В частности, могу отметить Сергея Моторина. Кстати, выходца с Донбасса. Раньше служил у нас в Славянске", – поведал осведомитель, отметив, что сейчас названное лицо находится в помощниках начальника пятого управления ДКР.

"Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко",

– заверил он. По мнению правоохранителей, в убийстве также замешаны "более молодые отморозки". К ним информатор причислил Владислава Долгозвяга и Андрея Мушта.

"Понятно, что теракты они совершают не сами, а руками своих агентов. Таковыми, в частности, являются Андрей Байдала, известный под псевдонимом "Швед", и его сподручные из числа украинских националистов – Андрей Отенко и Дамир Баштанников",

– сообщил источник.

Руководитель ДНР погиб в последний день лета. 31 августа в одном из ресторанов Донецка прогремел взрыв. Руководство республики назвало случившееся терактом, напоминает URA.RU.