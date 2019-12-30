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Киев и Москва отказались от всех претензий друг к другу ради газа

Киев и Москва отказались от всех претензий друг к другу ради газа
Фото: www.globallookpress.com
Антимонопольные распри между РФ и Украиной оцениваются в миллиарды долларов

Киев и Москва подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, что дает возможность сторонам заключить договоры на транзит газа на долгосрочной основе. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Ивана Лищина в своем Facebook.

Он отказался раскрывать все подробности из-за конфиденциальности документов.

"Но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", – написал Лищина.

К посту украинский чиновник приложил фото соглашения, подписанного главой Минюста Незалежной Денисом Малюськиным и зампредом правления "Газпрома" Еленой Бурмистровой.

Россия и Украина 20 декабря одобрили протокол по газовому сотрудничеству, который предусматривал отказ Киева от всех антимонопольных претензий (они составляют около $7,4 млрд), а "Газпром" должен отозвать из суда в Женеве иск о нарушении украинской стороной обязательств по защите инвестиций.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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как всегда по газу- полный туман
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