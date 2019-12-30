"Ну приехал и что? А толку только никакого!" – по данным издания так считает житель Симферополя Павел Ходоров, хотя вКонтакте этот "крымчанин" обозначил себя как мурманчанин.

"Ну сколько можно? Ну приехал поезд и приехал. Прямо восьмое чудо света открыли… Красной дорожки не хватает... Уже тошнит. Лучше бы цены на бензин снизили и налоги", – заявила некто Алена Юрьевна с украинской страницы вКонтакте.

Надо отметить, что извергающий сплошной негатив от российского полуострова Роксолан, а мы подозреваем, что это блогер мужского пола, все-таки видит, что поезда имеют популярность у крымчан. С желчью, но автор оставил такой пост о проблемах на вокзале столицы региона из-за досмотра пассажиров:

"Симферополь. На входе в итальянский дворик стоит женщина, которая всех направляет ко внутреннему входу в вокзал.Пассажиры,которые приезжают по старинке минут за 20-30 видят ОГРОМНУЮ очередь, человек из 150! Все ждут досмотр багажа и прохождения через рамку".

Т.е. сначала украинские патриоты не видели самого моста, потом машин, которые едут по нему, писали, что поезда разрушат переход, да и некому ехать в них. Но вот прогресс – пассажиры таки есть.

