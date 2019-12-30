Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россияне разгневаны поездами через Крымский мост

Россияне разгневаны поездами через Крымский мост
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
На Украине нашли недовольных открытием железнодорожной части транспортного перехода
Украинцы с берегов Днепра в поту потрудились и собрали подборку негативных отзывов о запуске движения поездов по Крымскому мосту. Больше всех оличился автор страницы RoksolanaToday&Крым в Twitter и украинский "Обозреватель".

Они нарыли в соцсетях пару критических комментариев со страниц как бы россиян с полупустыми аккаунтами, но критически отзывающихся об открытии железнодорожной ветки транспортного перехода через Керченский пролив. Причем издание комментаторов называет жителями полуострова.

Крымский мост: запуск поездов из России разозлил сети –
<br>"Вообще не вижу желающих целовать паровоз. Русофобствуют сильно", – пишет Роксолана.

"Ну приехал и что? А толку только никакого!" – по данным издания так считает житель Симферополя Павел Ходоров, хотя вКонтакте этот "крымчанин" обозначил себя как мурманчанин.

"Ну сколько можно? Ну приехал поезд и приехал. Прямо восьмое чудо света открыли… Красной дорожки не хватает... Уже тошнит. Лучше бы цены на бензин снизили и налоги", – заявила некто Алена Юрьевна с украинской страницы вКонтакте.

Надо отметить, что извергающий сплошной негатив от российского полуострова Роксолан, а мы подозреваем, что это блогер мужского пола, все-таки видит, что поезда имеют популярность у крымчан. С желчью, но автор оставил такой пост о проблемах на вокзале столицы региона из-за досмотра пассажиров:

"Симферополь. На входе в итальянский дворик стоит женщина, которая всех направляет ко внутреннему входу в вокзал.Пассажиры,которые приезжают по старинке минут за 20-30 видят ОГРОМНУЮ очередь, человек из 150! Все ждут досмотр багажа и прохождения через рамку".

Т.е. сначала украинские патриоты не видели самого моста, потом машин, которые едут по нему, писали, что поезда разрушат переход, да и некому ехать в них. Но вот прогресс – пассажиры таки есть.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Униженные канадские хоккеисты извинились перед россиянами

Сборная РФ разгромила канадцев

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей