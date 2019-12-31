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Пойманный на Украине шпион ГРУ рассказал о провокации

Пойманный на Украине шпион ГРУ рассказал о провокации
Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Планы СБУ разбились о старую закалку порядочного человека

Служба безопасности Украины (СБУ) пытается использовать ученых в провокациях против России. Об этом сообщил Мехти Логунов – 85-летний преподаватель машиностроения из Харькова, осужденный за госизмену.

По словам ученого, после ареста от него требовали признать, что он передавал секретные сведения разведывательным структурам в России. В противном случае угрожали "максимальным сроком и худшей на Украине тюрьмой". Он отказался оговаривать себя и других, в итоге получил 12 лет тюрьмы за "измену Родине". Для 85-летнего человека такой приговор был сродни смертному. Но его больше возмутил непрофессионализм работников СБУ.

"Здесь все построено на коррупции, на казнокрадстве. 350 человек участвовало в деле против меня… Какие деньги уходили из бюджета Украины. А результат – единственный текстовый файл, где все несекретное", – цитирует РИА "Новости" Логунова.

Ученый был передан властям ДНР и ЛНР в числе 124 удерживаемых на Украине лиц во время обмена 29 декабря. Из Донбасса в Киев отправились 76 человек.

Николай ВИКТОРОВ

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