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Украина порвет с российским газом через три года

Украина порвет с российским газом через три года
Фото: www.globallookpress.com
Однако контракт с Россией заключен на пять лет

Украина не будет зависеть о российского газа через три года. Об этом заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук. По его словам, в 2023 г. энергосистема Незалежной присоединится к европейской, и это будет историческим событием.

"Документы уже подписаны, просто надо над этим работать", – сказал Гончарук в эфире телеканала "Украина 24".

Премьер добавил, что после присоединения к европейской энергосети Украина начнет зарабатывать на экспорте электроэнергии. Интересно, что Европа также покупает российский газ, поэтому Киеву, скорее всего, придется покупать топливо значительно дороже.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получит более $7 млрд по газовому контракту, который рассчитан на пять лет. До этого страны подписали соглашение об обнулении взаимных претензий после того, как США своими санкциями фактически остановили строительство "Северного потока-2".

Александр ИЛЬИН

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