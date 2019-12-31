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Зеленский заслужил поздравление Путина

Зеленский заслужил поздравление Путина
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Глава Незалежной отчитался перед Кремлем о проделанной работе

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обменялись поздравлениями с Новым годом. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

Накануне стало известно, что лидер Украины оказался в числе тех, кого президент России не поздравил с наступающим праздником. Но затем произошло долгожданное событие – Москва и Киев заключили договор о транзите газа. Зеленский счел это достойным поводом для звонка в Кремль.

Президенты, в самом деле, обсудили газовое соглашение, Путин также похвалил украинского коллегу за проведенный обмен пленными с Донбассом. В итоге оба подтвердили намерение развивать российско-украинские отношения в 2020 году.

Накануне РФ и Украина подписали контракт, по которому "Газпром" в 2020 г. перекачает через ГТС Украины в Европу 65 млрд кубометров газа, а в 2021 – 2024 гг. – по 40 миллиардов. За это Украина получит $7 млрд, передает ФедералПресс. Историю газовых споров и подробности переговоров собрали на сайте НСН.

Фоторепортаж
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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"Глава Незалежной отчитался перед Кремлем о проделанной работе"

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