Лидер Кремля не нашел добрых слов для украинского коллеги

Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров других стран и международных организаций. Однако в длинном перечне адресатов, опубликованном на сайте Кремля, не оказалось президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили. Без новогодних пожеланий остались также главы Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Путин и ранее не поздравлял с праздником лидеров этих стран, в том числе бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако для Зеленского еще не все потеряно. По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, в список "возможны добавления", передает "Интерфакс".



