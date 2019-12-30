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Путин оставил Зеленского без поздравлений

Путин оставил Зеленского без поздравлений
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Кремля не нашел добрых слов для украинского коллеги

Президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом лидеров других стран и международных организаций. Однако в длинном перечне адресатов, опубликованном на сайте Кремля, не оказалось президентов Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили. Без новогодних пожеланий остались также главы Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Путин и ранее не поздравлял с праздником лидеров этих стран, в том числе бывшего президента Украины Петра Порошенко. Однако для Зеленского еще не все потеряно. По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, в список "возможны добавления", передает "Интерфакс".


Николай ВИКТОРОВ

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