В праздники президент может уехать из Москвы

Владимир Путин проводит новогоднюю ночь с родными и друзьями, когда ему позволяет график. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что обычно глава государства встречает Новый год очень скромно. "Собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", – приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, Песков напомнил, что Путин часто встречал праздник год в разных уголках страны.

"Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год", – цитирует Пескова телеканал "360".

