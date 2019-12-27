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Владимир Путин проводит новогоднюю ночь с родными и друзьями, когда ему позволяет график. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что обычно глава государства встречает Новый год очень скромно. "Собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", – приводит его слова РИА "Новости".
Кроме того, Песков напомнил, что Путин часто встречал праздник год в разных уголках страны.
"Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год", – цитирует Пескова телеканал "360".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем