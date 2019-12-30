Искусственные деревья оказались вредными для мужского здоровья

На Новый год все большее число россиян выбирает искусственные елки вместо натуральных. Они красивее и долговечнее, к тому же сохраняют целые леса живых деревьев. Однако такие елки все-таки вредят экологии, ведь их делают из пластика, который невозможно переработать. К тому же искусственные деревья пагубно влияют на здоровье и могут привести к импотенции.

Все дело в материале – елки изготавливают из поливинилхлорида (ПВХ), а он выделяет ядовитые газы. Согласно данным зарубежных ученых, в ПВХ часто добавляют свинец, олово или барий, который выделяет опасные соединения – фталаты. Это снижает уровень тестостерона, приводит к мужскому бесплодию и импотенции, пишет издание "События".

ПВХ – дешевый материал и окружает нас всюду. "Он вреден при пожаре, поскольку превращается в фабрику по производству мощного яда", – рассказал преподаватель кафедры аналитической химии Химического института имени А.М. Бутлерова Герман Будников. По его словам, чтобы избежать вреда, который может нанести ПВХ, после покупки елки нужно обязательно проветрить помещение или вынести искусственное дерево на балкон. Тогда токсичный "аромат" уйдет.

Ранее специалисты рассказали о новогоднем деликатесе, улучшающем потенцию, а также поделились рецептом эликсира для повышения уровня тестостерона.