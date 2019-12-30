Морской деликатес считается сильным афродизиаком

Красная икра – не только лакомство, без которого не обходится новогодний стол. Этот морской продукт также невероятно полезен, так как содержит множество витаминов и полезных жиров. Ученые выяснили, что красная икра благоприятно влияет на потенцию и усиливает сексуальное желание.

Деликатес способствует выработке серотонина, тестостерона и лецитина, а также предотвращает болезни сердца и сосудов, что напрямую связано с качеством эрекции, пишет LentaChel.ru. Красная икра признана сильнейшим афродизиаком – это заметили это жители древнего Востока. Этот продукт обладает особыми качествами, которые питают и укрепляют нервные клетки органов интимной сферы, а также усиливает желание.

Современные итальянские ученые провели эксперимент: испытуемым с проблемами с потенцией ежедневно давали красную икру с небольшим количеством водки. В результате 90% участников эксперимента справились с проблемой импотенции, а также значительно улучшили качество секса – он стал более ярким и страстным, сообщает ТСН. Однако специалисты предупреждают: продукт может навредить при индивидуальной непереносимости или аллергии, поэтому употреблять икру нужно в меру, так же, как и алкоголь.

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