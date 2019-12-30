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Без лекарств: назван неожиданный способ избавиться от гипертонии

Без лекарств: назван неожиданный способ избавиться от гипертонии
Фото: www.globallookpress.com
Давление снизят осознанные практики

О пользе медитации говорят многие специалисты – она благоприятно влияет и на физическое, и на эмоциональное состояние человека. А еще успокаивает и снижает давление. К такому выводу пришла группа международных ученых.

Исследователи разработали специальную программу: участники эксперимента медитировали под контролем специалистов минимум три раза в неделю на протяжении полугода. В итоге у испытуемых значительно снизилось артериальное давление, и эти показатели сохранялись еще целый год после завершения эксперимента.

Медитация также оказалась эффективной для профилактики хронических болезней сердца. "По нашему мнению, медиацию можно назвать эффективной профилактикой сердечной недостаточности у гипертоников", – заключили ученые. Результаты их исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Ранее специалисты рассказали, какие продукты помогут снизить давление.

Фоторепортаж
Названы самые действенные способы избавиться от проблем с давлением
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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